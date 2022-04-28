ZTE Axon 40 Ultra получит перископную камеру

Компания ZTE поделилась новыми подробностями о флагманском смартфоне ZTE Axon 40 Ultra, официальный релиз которого запланирован на 9 мая. Итак, производитель подтвердил наличие тройной основной камеры с модулями разрешением 64 Мп, 64 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископный модуль). Утверждается, что все три модулями смогут похвастаться записью видео в разрешении 8K.

По данным источников, главным модуль будет основан на 64-Мп сенсоре Sony IMX787. Остальные получат датчики Sony IMX787 и OmniVision OV64GB. Судя по всему, два из трех модулей оснащаются оптической стабилизацией изображения.