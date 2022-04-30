ZTE Axon 40 Ultra порадует качественным звучанием

Компания ZTE поделилась новыми подробностями о смартфоне ZTE Axon 40 Ultra, официальный релиз которого запланирован на 9 мая. Сообщается, что флагман оснастят независимыми отверстиями для динамиков на верхней и нижней гранях, а также симметричными независимыми двойными динамиками, которые обеспечивают качественный стереозвук. Также на рендере можно заметить инфракрасный датчик.

Ранее было объявлено, что смартфон получит тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 64 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископный модуль). Все три камеры смогут записывать видео в разрешении 8K.
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