ZTE Axon M и его функции

Смартфон получил единственную камеру, но с довольно внушительным разрешением на 20 МП. Дактилоскопический сканер интегрировали в кнопку Home. Батарея ZTE Axon M имеет мощность 3180 мАч. Модель оснащена симметричным портом USB-C, присутствует и традиционный аудиовыход на 3,5 мм. Устройство весит 230 граммов, его габариты составляют 150,8 х 71,6 х 12,1 мм.Рабочей средой для программного обеспечения служит устаревшая версия Android Nougat под номером 7.1.2. В основу электронной начинки положен чипсет Qualcomm Snapdragon 821, выпущенный в 2016 году. В арсенал памяти входят 64 ГБ внутреннего флэша и 4 ГБ «оперативки». Разумеется, память можно расширить при помощи дополнительной карты microSD.Стоимость смартфона составит 30000 тысяч рублей.