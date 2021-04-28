ZTE Blade 11 Prime стоит 192 доллара

В США появился новый смартфон ZTE под названием Blade 11 Prime. Он прибыл по цене 192 доллара, и его в обозримом будущем запустят и в других странах, где устройство будут продавать через местных ритейлеров. Стоит отметить, что Blade 11 Prime оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD и каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Он оснащен скромным чипсетом Helio P22 и 4 ГБ оперативной памяти. Также смартфон поставляется с 64 ГБ встроенной памяти и имеет слот для карт памяти microSD для расширения этого пространства. А ещё на устройстве предустановлена ​​ОС Android 11 и интерфейс ZTE MiFavor. При стоимости 192 доллара — отличный смартфон, который можно смело рекомендовать всем и каждому, когда устройство все же доберется до нашего рынка.