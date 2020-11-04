ZTE Blade 20 5G с Dimensity 720 выпущен за 223 доллара

Различные производители смартфонов в Китае выпускают новые телефоны, и теперь компания ZTE представила смартфон Blade 20 5G.

ZTE Blade 20 5G оснащен 6,52-дюймовым IPS дисплеем с разрешением экрана 720 x 1600 пикселей. В телефоне установлена ​​операционная система Android 10. У него есть фронтальная камера на 8 Мп. На задней стороне устройства находится тройная камера, которая включает в себя 16-мегапиксельную основную камеру, его дополняет 8-мегапиксельный сверхширокий объектив и 2-мегапиксельный датчик глубины. Он поддерживает запись видео 4K.

Blade 20 5G работает от набора микросхем Dimensity 720 в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Телефон поставляется с встроенным хранилищем объемом 128 ГБ. Питается новинка от аккумулятора емкостью 4000 мАч, который не поддерживает быструю зарядку. ZTE Blade 20 5G будет продаваться за 223 долларов США.