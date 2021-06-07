ZTE Blade A51 оценен в 9 тысяч рублей

Компания ZTE Mobile Devices дала старт российским продажам смартфона ZTE Blade A51, одной из особенностей которого является модуль NFC для бесконтактной оплаты. Новинку также оснастили 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей, селфи-камерой разрешением 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, однокристальной системой Unisoc SC9863A, батареей ёмкостью 3200 мАч, поддержкой 4G LTE и Bluetooth 4.2, 3,5-мм разъемом для наушников, симметричным портом USB Type-C, корпусом с габаритами 166,5:75,6:8,5 мм и массой 174 грамма, а также предустановленной ОС Android 11 Go. Рекомендованная цена смартфона составляет 8990 рублей за версию с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, а также 9500 рублей за вариант с 2/64 ГБ памяти.

Комментарии и отзывы ZTE Blade A51
Nintendo Switch получит 4К-дисплей в нов...
Слухи о том, что японская компания Nintendo планируют оборудовать свою игровую консоль дисплеем с более в...
Xiaomi Mi Band 6 продают в Китае за 35 д...
Несколько дней назад, 29 марта, вместе со своими новыми флагманскими смартфонами Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra,...
Камера Sony FX6 сможет выводить 4К 120к/...
Компания Sony объявила о том, что кинокамеры Sony FX6 и Sony FX9 получат возможность выводить видео в 4К ...
Обзор MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI. Тесты ...
На прошлой неделе мы начали знакомство с чипсетом B560, в ходе которого могли убедиться в том, что при ме...
Стала известна европейская цена Xiaomi M...
Складной смартфон Xiaomi Mi Mix Fold уже продается в Китае, но релиз новинки в Европе уже не за горами. С...
Обзор Monster Hunter: Rise. Уверенная за...
В оригинальной Monster Hunter разработчикам из Capcom удалось из унылого симулятора охоты сделать по-наст...
Обзор OnePlus 9 Pro 12/256GB. Лучший фла...
Ровно годом ранее мы проводили тестирование смартфона OnePlus 8 Pro...
Монитор Lenovo ThinkVision Creator Extre...
Lenovo выпустила на рынок светодиодный монитор ThinkVision Creator Extreme 4K Mini. Данная модель была пр...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor