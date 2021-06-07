ZTE Blade A51 оценен в 9 тысяч рублей

Компания ZTE Mobile Devices дала старт российским продажам смартфона ZTE Blade A51, одной из особенностей которого является модуль NFC для бесконтактной оплаты. Новинку также оснастили 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей, селфи-камерой разрешением 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, однокристальной системой Unisoc SC9863A, батареей ёмкостью 3200 мАч, поддержкой 4G LTE и Bluetooth 4.2, 3,5-мм разъемом для наушников, симметричным портом USB Type-C, корпусом с габаритами 166,5:75,6:8,5 мм и массой 174 грамма, а также предустановленной ОС Android 11 Go. Рекомендованная цена смартфона составляет 8990 рублей за версию с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, а также 9500 рублей за вариант с 2/64 ГБ памяти.