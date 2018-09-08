ZTE Blade A530 модный смартфон

Смартфон Blade A530 выйдет в этом году среднего варианта. В сердце гаджета лежит 4-ядерный чипсет MediaTek MT 6739. В наличии 2 Гб ОЗУ и 16 Гб ПЗУ, аккумулятор на 2600 мА/ч (обеспечивает сутки автономной работы), отдельный microSD-слот для карт до 128 Гб, 13- и 5-мегапиксельная камеры с поддержкой ретуши лица и ночной съемки (лицевая способна размывать фон в реальном времени). Устройство анализирует работу программ; наименее востребованные приложения автоматически закрываются в целях экономии энергии, а при длительном (сверх заданного времени) периоде бездействия девайс переходит в режим сна.Новинка обладает 5.45-дюймовым экраном (18:9 при разрешении 1440 x 720 точек), под который отведено 82 % лицевой панели, а также двумя SIM-слотами; поддерживает технологию Dual-SIM-Dual-LTE и работает в сетях 4-го поколения всех операторов России. Дисплей аппарата получил точную цветопередачу и широкие углы обзора.Стоимость смартфона составит 7900 тысяч рублей.