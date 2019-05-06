ZTE Blade A7 всего за 90 долларов

Длительное время мы думали, что получить крутой смартфон с большим дисплеем за адекватные деньги просто невозможно, но сейчас ситуация кардинально изменилась. На рынок пришли крупные китайские компании, которые подтянули свой уровень качества, показали несколько крутых моделей и привлекли внимание аудитории. Например, был представлен смартфон ZTE Blade A7, который стоит всего 90 долларов, но может удивить дисплеем с диагональю 6 дюймов и производительным процессором. Стоит ли на фоне этого устройства отдавать свои деньги за флагманские смартфоны топового уровня, которые стоят 1000 долларов и выше? Сильно сомневаемся, что они будут в десять раз мощнее или качественнее этого устройства. Но, тут уже думайте самостоятельно.