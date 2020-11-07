ZTE Blade A7s 2020 официально представлен

Смартфон ZTE Blade - A7s 2020 был официально представлен.

ZTE Blade A7s 2020 оснащен 6,49-дюймовым TFT дисплеем с разрешением экрана HD+. В телефоне используется процессор Unisoc SC9863Av, который включает в себя 8-ядерный процессор с тактовой частотой 1,6 Гц. Процессор сочетается с 3 ГБ оперативной памяти. На Blade A7s 2020 предустановлена ​​ОС Android 10. Он поставляется с внутренним хранилищем объемом 64 ГБ и гибридным слотом для SIM-карты для добавления карты microSD. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт.

В телефоне 8-мегапиксельная селфи-камера. Его задняя сторона оснащена системой с тремя камерами, которая включает в себя 16-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельный сверхширокий объектив с 120-градусным полем обзора и 2-мегапиксельный датчик глубины. ZTE Blade A7s 2020 будет продаваться в двух цветах: Ocean Blue и Star Black за 176 долларов США.