ZTE Blade V10 выглядит интересно

В последнее время производителям смартфонов очень тяжело как-то конкурировать и привлекать потенциальных покупателей, так как новых технологий практически нет. Можно поставить более мощный процессор, можно добавить памяти или дизайн интересный, но у всего этого есть свои рамки и пределы. Особенно тяжело компаниям, которые хотят привлечь пользователей из среднего класса, так как там топовый процессор не поставишь. Но, есть свои хитрости. Например, ZTE Blade V10 получил очень крутую фронтальную камеру на 32 мегапикселя с отличным набором технологий для улучшения качества конечной фотографии. Кому-то это важно и кто-то действительно купит продукт только для того, чтобы фотографировать себя любимого. И это круто!