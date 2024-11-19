ZTE Blade V70 получил 8 ГБ оперативной памяти

Компания ZTE пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Blade V70, которая работает под управлением операционной системы Android 14 с фирменной прошивкой MyOS 14. Новинка также характеризуется неназванной восьмиядерной платформой с тактовой частотой до 2 ГГц, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 точек, кадровой частотой обновления 120 Гц, тыльной камерой с главным модулем на 108 Мп (датчик изображения оптического формата 1/1,67"), селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 22,5-Вт быстрой проводной зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором, а также зеленой, серой и золотистой расцветками корпуса. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.

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