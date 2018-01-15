ZTE делает 5G-смартфон

2018-01-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - ZTE; [70]
Несмотря на то, что в России 4G сети пока что не везде есть и не везде они хорошо работают, наша страна в плане скоростей мобильного интернета очень хорошо себя показывает. В той же США скорость интернета ниже, он дороже и на фоне этого 4G покрытие в Москве, к примеру, кажется просто идеальным. Но, производители не стоят на месте и пока мы осваиваем сети четвертого поколения, производитель ZTE уже говорит о том, что в течении года выпустит смартфон с 5G модемом. Это пока только слух и даже прототип никто не показал, но, в целом, это вполне возможно - производители уже говорят о данной сети и пятое поколение не кажется таким далеким и нереальным, технологии уже есть, они выглядят вполне прилично и нужно лишь дать оборудование и скорость. Жаль, что смартфон может и выпустят, а вот тарифов и покрытия под него пока что нет.


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