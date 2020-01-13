ZTE готовит Nubia Red Magic 5G

В последнее время производители смартфонов стали все активнее делать ставку на высокую частоту обновления кадров дисплея. Это позволяет привлечь пользователя чем-то, чего нет у прямых конкурентов, да и пользователю как минимум нравится получать более плавную картинку в играх или даже в браузере. Теперь в продажу готовится смартфон Nubia Red Magic 5G, который не только оборудован дисплеем с частотой обновления 144 Гц, но и позволит вам играть в абсолютно любые игры по сети благодаря поддержке сотовых сетей пятого поколения. Это серьезное преимущество, которое и правда может сыграть важную роль при выборе пользователем смартфона для игр, вот только пока что не совсем понятно, когда уже именно устройство попадет в продажу.