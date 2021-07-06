ZTE готовит смартфон с камерой под дисплеем

ZTE впервые представила технологию камеры под экраном в прошлом году на борту смартфона Axon 20 5G Extreme Edition. Правда, у данного смартфона были серьёзные проблемы с качеством снимков — фронтальная камера снимала довольно плохо, с бликами, размытием и прочими неприятностями. Ожидается, что в этом году китайская компания представит свою технологию подэкранных камер второго поколения, входящую в серию Axon 30. Стоит сказать, что ранее уже было несколько слухов о серии смартфонов Axon 30, но теперь ZTE выпустила официальный тизер-плакат, который подтверждает скорый релиз данной линейки смартфонов.

Помимо предстоящего запуска, о котором говорится на постере, производитель также показал рендеры своего будущего гаджета, дающий нам представление о том, чего ожидать. Данный пост компании ZTE Лишь подтвердил слух о том, что серия Axon 30 будет иметь полноэкранный дизайн без каких-либо вырезов или выемок на фронтальной панели. И благодаря тому, что селфи-камера находится под дисплеем, устройство может похвастаться практически 100% соотношением дисплея к фронтальной панели, что довольно круто. К сожалению, никаких характеристик производитель пока что не сообщает, так что придется подождать информацию о сливе характеристик или уже официальный анонс. Всё же смартфон явно будет представителем флагманского сегмента, а значит, у него будет весьма внушительный набор возможностей помимо камеры под дисплеем. И об этом тоже хочется узнать больше.
Комментарии и отзывы ZTE Axon 30
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