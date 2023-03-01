ZTE nubia Pad 3D официально вышел в серию

Ещё в прошлом году появились первые новости о том, что на рынке появилась технология, позволяющая без дополнительного аппаратного обеспечения демонстрировать пользователю объёмную картинку в 3D. То есть вам не нужны очки, например, чтобы смотреть фильм в 3D или изучать особенности какой-то фигуры в пространстве. Теперь оказалось, что технология не просто готова — она уже реализована в серийном потребительском устройстве nubia Pad 3D от компании ZTE. Соответственно, пользователь получает возможность просматривать нужный ему контент в объёмном варианте без использования специальных очков и прочих аксессуаров — достаточно просто смотреть на дисплей планшета, а система уже сделает всё самостоятельно без вашего участия.

Для этого используется умная система датчиков, которые будут отслеживать направление взгляда пользователя и в соответствии с этим менять визуальное расположение объекта в кадре. Это достаточно сложно в техническом плане, но если планшет держит в руках один человек и он при этом прямо на него смотрит, то устройство очень даже достойно справляется с отображением объёмного объекта. Будем надеяться, что подобные технологии будут активно развиваться и контента для этого планшета тоже будет больше, так как на текущий момент технология реализована, а вот возможности смотреть контент практически нет, потому что самого контента нет. Пока технология не станет массовой, смотреть на nubia Pad 3D будет практически нечего.
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