ZTE откажется от UI

Компания ZTE решила отказаться от фирменного UI в пользу стандартного интерфейса Android. То есть, теперь производитель не будет делать надстройки на оригинальную операционную систему. Многие этот момент восприняли очень воодушевленно, ведь смартфоны у производителя весьма и весьма добротные, но не всем нравится интерфейс прошивки. С другой стороны, нужно понимать, что это была некая фишка производителя и теперь, когда ее нет, гаджеты ZTE станут еще более простенькими. Не могу сказать, что это прямо большая новость на рынке, ведь смартфоны этой китайской компании не очень хорошо покупают в России, но большинство брендов в последнее время стало отказываться от собственных версий прошивок ради «голого» Android. Думаю, если вы следите за рынком, то уже заметили эту особенность.