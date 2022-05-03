ZTE показала тыльную панель Axon 40

На задней панели расположены три огромных датчика камеры, все они будут иметь разрешение 64 МП. Все они также будут иметь поддержку захвата видео 8K. Мало того, ходят слухи, что основной и ультраширокий будут использовать один и тот же датчик. Экран Axon 40 Ultra QHD+ имеет изгиб «водопад» с обеих сторон и невероятно крошечные верхнюю и нижнюю рамки, в то время как заднее стекло изгибается аналогичным образом, что оставляет место только для крошечной алюминиевой рамы. Эстетика определенно приятная, это точно. Согласно предыдущим слухам, Snapdragon 8 Gen 1, что неудивительно, будет питать Axon 40 Ultra в сочетании с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти UFS 3.1, а емкость аккумулятора может составлять 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт.