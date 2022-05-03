ZTE показала тыльную панель Axon 40

На следующей неделе ZTE представит новейшую серию Axon, Axon 40, с тремя ожидаемыми моделями: базовым Axon 40, а также Axon 40 Pro и Axon 40 Ultra. Ранее мы уже видели Ultra на живом изображении спереди, но сегодня, благодаря списку готовящегося устройства китайского ритейлера, мы также можем увидеть его заднюю часть на официальном изображении. Ясно, что он выглядит как высококлассный смартфон, выпущенный в 2022 году, и что выводит его на новый уровень, так это селфи-камера последнего поколения под дисплеем, которую вы не можете увидеть невооруженным глазом. ZTE была пионером в области камер под дисплеем, поэтому вполне логично, что она будет продолжать вводить новшества и превосходить себя в этом отношении с каждым новым выпуском.

На задней панели расположены три огромных датчика камеры, все они будут иметь разрешение 64 МП. Все они также будут иметь поддержку захвата видео 8K. Мало того, ходят слухи, что основной и ультраширокий будут использовать один и тот же датчик. Экран Axon 40 Ultra QHD+ имеет изгиб «водопад» с обеих сторон и невероятно крошечные верхнюю и нижнюю рамки, в то время как заднее стекло изгибается аналогичным образом, что оставляет место только для крошечной алюминиевой рамы. Эстетика определенно приятная, это точно. Согласно предыдущим слухам, Snapdragon 8 Gen 1, что неудивительно, будет питать Axon 40 Ultra в сочетании с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти UFS 3.1, а емкость аккумулятора может составлять 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт.
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