ZTE получила новый патент

На просторах интернета некоторое время назад появилась информация о патенте ZTE на свой новый складной смартфон. Потом даже появились официальные фотографии из документов и можно уже сейчас приблизительно оценить возможность бренда выпустить такое устройство в продажу. Некоторые умельцы из интернета решили сделать рендеры, которые позволят приблизительно понять, как будет выглядеть смартфон на основе этих патентов. Оказалось, что устройство будет крайне странным. Во-первых, если так сгибать дисплей, то вы рано или поздно просто переломите дисплей пополам, это неизбежно. Во-вторых, устройство выглядит очень странно и неудобно. Думаю, компания просто взята патент на тот случай, если нужно будет действительно выпустить такой смартфон.