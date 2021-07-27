ZTE представила флагман с камерой под дисплеем

Теперь производитель решил улучшить данную технологию, чтобы пользователь получал более высокое качество снимков без артефактов. Конечно, без производительного процессора не обошлось — Qualcomm Snapdragon 870 обеспечивает достаточную производительность для того, чтобы можно было играть в игры и запускать любые приложения. Конечно, производитель также реализовал систему камер, которая снимает очень хорошо (пока что только по заявлениям самой компании). При этом у смартфона есть весомое преимущество — стоимость нового флагмана составляет 290 долларов в базовой комплектации. За топовую версию приходится отдавать 400 долларов. То есть, даже в топовом исполнении смартфон оказался предельно доступным, вот только в Россию пока что его не привезли и цену мы, соответственно, не знаем.