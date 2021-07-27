ZTE представила флагман с камерой под дисплеем

На протяжении достаточно длительного времени в интернете появлялись слухи о том, что компания ZTE планирует выпустить в счёт свой новый флагманский смартфон, который должен предоставить пользователям новые возможности в фотографии и не только. А сегодня компания решила все же официально представить новый флагман под названием Axon 30. Главная особенность данного смартфона заключается в том, что у него фронтальная камера находится под самим дисплеем. Стоит сказать, что ранее у производителя уже был смартфон с аналогичной особенностью, но тогда качество снимков оказалось достаточно низким, так что смартфон особенно популярностью не пользовался.

Теперь производитель решил улучшить данную технологию, чтобы пользователь получал более высокое качество снимков без артефактов. Конечно, без производительного процессора не обошлось — Qualcomm Snapdragon 870 обеспечивает достаточную производительность для того, чтобы можно было играть в игры и запускать любые приложения. Конечно, производитель также реализовал систему камер, которая снимает очень хорошо (пока что только по заявлениям самой компании). При этом у смартфона есть весомое преимущество — стоимость нового флагмана составляет 290 долларов в базовой комплектации. За топовую версию приходится отдавать 400 долларов. То есть, даже в топовом исполнении смартфон оказался предельно доступным, вот только в Россию пока что его не привезли и цену мы, соответственно, не знаем.