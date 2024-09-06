ZTE представила геймерский планшет Red Magic Nova

Сегодня компания Red Magic (дочернее предприятие китайской компании ZTE) официально представила свой новый игровой планшет под названием Nova, который является преемником прошлогоднего Red Magic (да, название менять не стали). Как и предшественник, новое устройство оснащено самым мощным на данный момент мобильным процессором. Да, новый планшет Nova работает на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3 (версия AC, также известная как Leading Version с главным ядром Cortex-X4, работающим на частоте 3,4 ГГц). Ещё планшет оснащён 10,9-дюймовым экраном с разрешением 2880x1800 пикселей, соотношением сторон 16:10 и поддержкой частоты обновления до 144 Гц. Также устройство имеет технологию суперразрешения для игры Genshin Impact, что улучшает качество графики, но приверженцы других игр никаких подобных бонусов не получат.

При этом устройство питается от аккумулятора ёмкостью 10100 мАч, что является значительным показателем для планшета с диагональю 10,9 дюйма. Аккумулятор поддерживает зарядку мощностью до 120 Вт, позволяя зарядить его до 50% всего за 15 минут, а полная зарядка отнимет менее 45 минут. Для поддержания оптимальной работы мощного процессора компания Red Magic разработала 9-слойную пассивную систему охлаждения и активный вентилятор, работающий на скорости 20000 оборотов в минуту. Это достаточно интересное решение на случай, если вы действительно планируете играть на планшете в течение крайне длительного времени.