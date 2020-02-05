ZTE все же поедет на MWC 2020

Недавно компания ZTE заявила о том, что планирует пропустить мероприятие MWC 2020 из-за коронавируса, ведь там будет большое скопление людей и есть шанс заразиться от кого-то вирусом. Однако теперь производитель заявил, что передумал и все же будет принимать участие в данном мероприятии. Более того, на выставке представят сразу несколько интересных смартфонов, среди которых можно отметить флагманский гаджет с поддержкой сетей пятого поколения. Проблема лишь в том, что на текущий момент на рынке таких смартфонов очень много и никого таким вот преимуществом уже не удивишь. Будем надеяться, что производитель подготовил для нас еще какие-то преимущества помимо банальной поддержки 5G. Все же это слишком слабое преимущество.