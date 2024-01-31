За гарнитуру Apple Vision Pro просят 500 тысяч рублей

Также вслед за первыми обзорами в сети появились первые распаковки гарнитуры. Гарнитура поставляется в огромной коробке с буклетом, в котором можно найти ненужные для пользователи фотографии устройства, тряпичным чехлом, двумя комплектными ремнями для крепления шлема к голове, двумя лицевыми подушками, полировочной тряпочкой, массивным внешним аккумулятором ёмкостью 3166 мАч (в самом Apple Vision Pro батареи нет) , который подсоединяется к гарнитуре специальным кабелем, 30-Вт зарядным устройством для пауэрбанка и кабелем USB-C.