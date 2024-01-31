За гарнитуру Apple Vision Pro просят 500 тысяч рублей

Сервис CDEK.Shopping начал принимать заказы на гарнитуру виртуальной реальности Apple Vision Pro. Устройство привезут из ОАЭ по цене в 488, 516 и 545 тысяч рублей за версии с 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ соответственно. В США за новинку просят 3500 долларов или около 314 тысяч рублей по актуальному курсу.

Также вслед за первыми обзорами в сети появились первые распаковки гарнитуры. Гарнитура поставляется в огромной коробке с буклетом, в котором можно найти ненужные для пользователи фотографии устройства, тряпичным чехлом, двумя комплектными ремнями для крепления шлема к голове, двумя лицевыми подушками, полировочной тряпочкой, массивным внешним аккумулятором ёмкостью 3166 мАч (в самом Apple Vision Pro батареи нет) , который подсоединяется к гарнитуре специальным кабелем, 30-Вт зарядным устройством для пауэрбанка и кабелем USB-C.