Защищенный ноутбук Panasonic Toughbook 55 вышел в России

2019-10-16, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Panasonic Toughbook 55; [72]
Компания Panasonic объявила о скором российском релизе защищенного ноутбука Toughbook 55, который был представлен в прошлом месяце. Новинка выйдет в ноябре в версиях с разрешением экрана HD, Full HD и с сенсорным экраном с разрешением Full HD по цене базовой модели от 275 796 рублей.

Ноутбук оснащается процессорами Intel Core восьмого поколения (например, четырехъядерным Core i7-8665U vPro с одновременной обработкой до восьми потоков инструкций и максимальной частотой 4,8 ГГц), до 64 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем M.2 SSD ёмкостью до 2 ТБ, аккумулятором, рассчитанным на 20 часов автономной работы, поддержкой Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5, а также модулем 4G/LTE. Благодаря дополнительным слотам пользователям может установить правый конфигурационный слот устанавливаются сканер отпечатка пальца, считыватель смарт-карт, дополнительную батарею и бесконтактным считывателем смарт-карт.


Комментарии и отзывы Panasonic Toughbook 55
Beats by Dr. Dre представила свои первые...
Beats by Dr. Dre представила свои первыеКомпания Beats by Dr. Dre представила новую модель Beats Solo Pro, которые стали первыми накладными наушн...
Tranquil PC представила Mini Multi Displ...
Tranquil PC представила Mini Multi DisplMini Multi Display PC (MMDPC) от Tranquil поставляется с четырьмя выходами DisplayPort с поддержкой 4K. ...
Новые беспроводные наушники Pixel Buds о...
Новые беспроводные наушники Pixel Buds оGoogle представила свой первый набор беспроводных наушников. Pixel Buds, продолжение одноименного продукт...
Google Home Mini был переработан и переи...
Google Home Mini был переработан и переиВо вторник компания Google представила свой интеллектуальный динамик Google Home Mini второго поколения, ...
Google прекратил работу над Daydream VR...
Google прекратил работу над Daydream VRGoogle решил закрыть свою платформу Daydream VR. В результате гарнитуры Daydream View больше не доступны ...
Pixelbook Go - попытка Google привлечь б...
Pixelbook Go - попытка Google привлечь бКомпания Google из Маунтин-Вью представила Pixelbook Go, гораздо более дешевое обновление оригинального д...
EK Water Blocks анонсировал водоблок для...
EK Water Blocks анонсировал водоблок дляКомпания EK, ведущий производитель компьютерного оборудования для жидкостного охлаждения премиум-класса, ...
Представлены смартфоны Google Pixel 4 и ...
Представлены смартфоны Google Pixel 4 и Компания Google представила смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL, которые получили переработанный дизайн и уник...


Обзор Xiaomi Mi A3 4/64GB Android One. Подешевело, можно брать?Обзор Xiaomi Mi A3 4/64GB Android One. Подешевело, можно брать?
Обзор Roadgid Duo. Видеорегистратор с парковочной камеройОбзор Roadgid Duo. Видеорегистратор с парковочной камерой
Обзор Moto E5 Play 2/16GB. Недорогой смартфон от легендарной MotorolaОбзор Moto E5 Play 2/16GB. Недорогой смартфон от легендарной Motorola
Обзор T-FORCE Delta Max RGB 500GB (T253TM500G3C302). Быстрый твердотельный диск с подсветкойОбзор T-FORCE Delta Max RGB 500GB (T253TM500G3C302). Быстрый твердотельный диск с подсветкой
Обзор Qumo Blade. Недорогие 2.0 колонки с подсветкойОбзор Qumo Blade. Недорогие 2.0 колонки с подсветкой
Обзор Occupy White Walls. Стильно и стра...
Обзор Occupy White Walls. Стильно и страРазработчики некоторых игр умею удивлять нас до глубины души и данная игра именно из таких. Мы привыкли, ...
Предварительный обзор Corsair i145. Мощн...
Предварительный обзор Corsair i145. МощнВ последнее время компактные готовые компьютеры стали пользоваться повышенным спросом и это позволило про...
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo Switch...
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo SwitchDragon Quest XI стала первой игрой, которую анонсировали более четырех лет назад для загадочной еще тогда...
Обзор Frostpunk: Console Edition. Теперь...
Обзор Frostpunk: Console Edition. ТеперьК сожалению, на консолях практически нет стратегий — разработчикам не очень удобно их портировать на данн...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A91...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A91Давайте поговорим о старшей модели в линейке Samsung Galaxy A, которая выглядит очень круто, оборудована ...
Предварительный обзор Canon IVY REC. Ком...
Предварительный обзор Canon IVY REC. КомОфициально представлена пожалуй самая компактная видеокамера на рынке. Она настолько небольшая, что ее мо...
Обзор Яндекс.Станция Мини - умная колонк...
Обзор Яндекс.Станция Мини - умная колонкИнтернет-гигант не оставляет попыток сделать свой голосовой помощник центром экосистемы умного дома: в пр...
Предварительный обзор Razer Raion. Геймп...
Предварительный обзор Razer Raion. ГеймпОфициально представлен новый геймпад от компании Razer, который выглядит достаточно необычно, оборудован ...
Обзор Radio Commander. В такое вы еще не...
Обзор Radio Commander. В такое вы еще неДостаточно часто нам в руки попадают очень необычные игровые проекты, которые удивляют своими геймплейным...
Предварительный обзор OnePlus 7T Pro. Фл...
Предварительный обзор OnePlus 7T Pro. ФлКакое-то время назад смартфоны компании OnePlus были просто идеальными флагманами — можно было за вполне ...
Обзор The Hong Kong Massacre. Макс Пейн ...
Обзор The Hong Kong Massacre. Макс Пейн Пришло время попробовать весьма кровавый и адреналиновый шутер, который уделывает даже крупных игроков на...
Предварительный обзор OPPO Reno Ace. Мощ...
Предварительный обзор OPPO Reno Ace. МощМы привыкли, что качественные флагманы от известных производителей стоят очень дорого и далеко не для все...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor