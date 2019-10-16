Защищенный ноутбук Panasonic Toughbook 55 вышел в России

Компания Panasonic объявила о скором российском релизе защищенного ноутбука Toughbook 55, который был представлен в прошлом месяце. Новинка выйдет в ноябре в версиях с разрешением экрана HD, Full HD и с сенсорным экраном с разрешением Full HD по цене базовой модели от 275 796 рублей.

Ноутбук оснащается процессорами Intel Core восьмого поколения (например, четырехъядерным Core i7-8665U vPro с одновременной обработкой до восьми потоков инструкций и максимальной частотой 4,8 ГГц), до 64 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем M.2 SSD ёмкостью до 2 ТБ, аккумулятором, рассчитанным на 20 часов автономной работы, поддержкой Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5, а также модулем 4G/LTE. Благодаря дополнительным слотам пользователям может установить правый конфигурационный слот устанавливаются сканер отпечатка пальца, считыватель смарт-карт, дополнительную батарею и бесконтактным считывателем смарт-карт.