Защищенный планшет AGM Pad P1 оценен в 200 долларов

Компания AGM пополнила ассортимент защищенных планшетов моделью AGM Pad P1, которая станет доступна для покупки в следующем месяце по цене в 200 долларов. Новинка характеризуется 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной 256 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 13, 10,36-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1200:2000 пикселей, корпусом толщиной 9 мм с защитой от воды, пыли и неблагоприятных воздействий в соответствии со степенями IP68 и IP69K, стереодинамиками, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт и массой 470 граммов.