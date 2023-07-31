Защищенный планшет AGM Pad P1 появился в продаже Компания AGM выпустила в продажу защищенный планшет Pad P1, который оценен в 168 долларов. Новинка может похвастаться 6-нм 8-ядерной платформой MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, ОС Android 13 «из коробки», 10,36-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1200:2000 пикселей, корпусом толщиной 9 мм, защитой от воды, пыли и неблагоприятных воздействий (степени IP68 и IP69K), стереодинамиками, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки, отдельным слотом для карты памяти microSD и массой 470 граммов. Компания AGM выпустила в продажу защищенный планшет Pad P1, который оценен в 168 долларов. Новинка может похвастаться 6-нм 8-ядерной платформой MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, ОС Android 13 «из коробки», 10,36-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1200:2000 пикселей, корпусом толщиной 9 мм, защитой от воды, пыли и неблагоприятных воздействий (степени IP68 и IP69K), стереодинамиками, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки, отдельным слотом для карты памяти microSD и массой 470 граммов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 22:10 . Продукт - AGM Pad P1

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