Защищенный планшет Blackview Active 8 Pro появился в продаже

Компания Blackview дала старт продажам защищенного планшета Active 8 Pro, который первое время будет продаваться по скидке за 225 долларов. Напомним, что новинка может похвастаться прочностью по военному американскому стандарту MIL-STD-810H, защитой от воды и пыли (степени IP68 и IP69K), однокристальной системой MediaTek Helio G99, аккумулятором ёмкостью 22000 мАч, четырьмя динамиками Harman/Kardon, 10,36-дюймовым дисплеем с разрешением 2,4K и защитными стеклом Corning Gorilla Glass 5, комплектным стилусом, основной камерой Samsung на 48 Мп и фронтальной камерой разрешением 16 Мп, 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, а также прошивкой DokeOS_P 3.0 на базе операционной системы Android 13.