Защищенный планшет Durabook U11 оценен в $2400

Бренд Durabook пополнил ассортимент защищенных планшетов моделью U11, которая оценена от 2400 долларов. Новинка может похвастаться защитой от падений с высоты 1,8 м, влаги, пыли и грязи, 11,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, возможностью работы в перчатках, поддержкой клавиатуры, процессорами Intel Amber Lake Y вплоть до 4-ядерного 8-поточного Core i7-10510Y vPro с частотой 1,2–4,5 ГГц, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe ёмкостью до 1 ТБ, поддержкой Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth V5.0, гигабитным Ethernet-контроллером, 2-Мп селфи-камерой, основной камерой разрешением 5 Мп, приёмником GPS, модулем 4G/LTE, массой 1,35 кг, батареей на 4800 мАч (есть вариант на 9600 мАч) и предустановленной ОС Windows 10 Pro.

Комментарии и отзывы Durabook U11
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