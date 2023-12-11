Защищенный планшет Fossibot DT2 появился в продаже

Компания Fossibot дала старт продажам представленного несколько дней назад планшета Fossibot DT2, который оценен в 290 долларов. Новинку оснастили 10,4-дюймовым экраном Incell с разрешением 2K, 8-ядерной платформой MediaTek Helio G99, 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памяти UFS3.0, слотом для карты памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 22000 мАч, поддержкой 66-Вт проводной зарядки, селфи-камерой на 32 Мп, тыльной камерой разрешением 64 Мп, фонариком мощностью до 164 лм, четырьмя динамиками, предустановленной операционной системой Android 13, модемом 4G, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69K, прочностью по стандарту MIL-STD-810H и сканером отпечатков пальцев.