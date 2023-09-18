Защищенный планшет Hotwav R6 Ultra получил АКБ на 15600 мАч

Компания Hotwav выпустила в продажу защищенный планшет Hotwav R6 Ultra, который оценен в 180 долларов. Новинку оснастили 10,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2000:1200 пикселей, защитным стеклом Gorilla Glass 3 и соотношением сторон 16:10, предустановленной операционной системой Android 13, 12-нанометровой однокристальной MediaTek Helio P60, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, стереодинамиками, аккумулятором ёмкостью 15600 мАч, поддержкой проводной 18-Вт зарядки, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 2,4G и Bluetooth, модемом для сотовых сетей пятого поколения, GPS-приемником, прочностью по стандарту MIL-STD-810H и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69K.

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