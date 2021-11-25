Защищенный планшет Oukitel RT1 с рейтингом IP68 и IP69K

Компания Oukitel, известная своими прочными смартфонами и устройствами начального уровня, анонсировала свой первый защищенный планшет - RT1. Это 10-дюймовый планшет под управлением Android 11 с закаленным пластиковым корпусом, который обеспечивает защиту от воды и пыли IP68 и IP69K. Он также устойчив к падению с высоты до 1,5 м.

10,1-дюймовый ЖК-экран IPS имеет разрешение 1200 x 1920 пикселей и соотношение сторон 16:10. Oukitel RT1 работает на чипсете MediaTek Helio P22 вместе с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, которая расширяется с помощью microSD.

Планшет оснащен емкой батареей емкостью 10 000 мАч, которая заряжается со скоростью 18 Вт через USB-C. Спереди есть 16-мегапиксельная камера, а на задней стороне расположился 16-мегапиксельный модуль для фото и видеосъемки. Также он имеет два слота для SIM-карт 4G. Oukitel RT1 выпускается в черном или оранжевом цветах и ​​продается по цене 200 долларов.

Комментарии и отзывы Oukitel RT1
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