Защищенный планшет Oukitel RT1 с рейтингом IP68 и IP69K

10,1-дюймовый ЖК-экран IPS имеет разрешение 1200 x 1920 пикселей и соотношение сторон 16:10. Oukitel RT1 работает на чипсете MediaTek Helio P22 вместе с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, которая расширяется с помощью microSD.
Планшет оснащен емкой батареей емкостью 10 000 мАч, которая заряжается со скоростью 18 Вт через USB-C. Спереди есть 16-мегапиксельная камера, а на задней стороне расположился 16-мегапиксельный модуль для фото и видеосъемки. Также он имеет два слота для SIM-карт 4G. Oukitel RT1 выпускается в черном или оранжевом цветах и продается по цене 200 долларов.