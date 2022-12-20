Защищенный планшет Oukitel RT3 появился в продаже

Компания Oukitel пополнила ассортимент защищенных планшетов моделью Oukitel RT3, который будет доступен для покупки по цене в 140 долларов для первых покупателей. Новинка характеризуется 8-дюймовым сенсорным экраном с яркостью 400 кд/м2, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P22, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, габаритами 209:136,6:14 мм, массой 538,1 грамма, защитой от воды и пыли согласно степени IP69K и прочностью по стандарту MIL-STD-810H, батареей ёмкостью 5150 мАч, поддержкой обратной зарядки, тыльной камерой с главным модулем на 16-Мп датчике Sony IMX519 и макрокамерой, 8-Мп фронтальной камерой, поддержкой GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.3, двумя динамиками, сканером штрих-кодов и предустановленной ОС Android 12.

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