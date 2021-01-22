Защищенный планшет Samsung Galaxy Tab Active3 выпущен в США

Samsung представила Galaxy Tab Active3 в США. Ранее защищенный планшет Samsung Galaxy Tab Active3 впервые представлен в Европе и некоторых странах Азии в сентябре 2020 года.

Samsung Galaxy Tab Active3 оснащен 8-дюймовым IPS экраном с разрешением 1920 x 1200 пикселей. Под капотом трудится процессор Exynos 9810 в паре 4 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. Планшет имеет одну 13-мегапиксельную камеру с автофокусом на задней панели и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Приложение камеры имеет определенные функции, такие как сканирование штрих-кода.

Samsung также включил NFC, распознавание лиц, сканер отпечатков пальцев, IP68 S Pen, которое хранится в верхней части планшета, дополнительную кнопку, называемую Active Key, которую можно запрограммировать для запуска наиболее часто используемых приложений или для запуска Push to Talk. Планшет также имеет Wi-Fi 6, Samsung DeX, поддержку ARCore, работает под управлением Android 10 и имеет сертификат MIL-STD-810H.

Galaxy Tab Active3 оснащен съемным аккумулятором емкостью 5050 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Планшет будет продаваться по цене 489,99 долларов.
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