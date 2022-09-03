Защищенный планшет Samsung Galaxy Tab Active4 Pro оснащен чипсетом Snapdragon 778G

Компания Samsung представила планшет Galaxy Tab Active4 Pro. Благодаря защищенной конструкции, планшет выдерживает падение с высоты 1 метр. Также заявлен уровень защиты IP68 и военного стандарта MIL-STD-810H.

Планшет оснащен 10,1-дюймовым IPS-экраном с закаленным стеклом Gorilla Glass 5. Он доступен в вариантах памяти: 4/64 и 6/128 ГБ. Реализована поддержка карт памяти microSD до 1 ТБ. Основная камера представлена 13 мп сенсором, а фронтальная камера на 8 мп. Samsung Galaxy Tab Active4 Pro имеет съемный аккумулятор емкостью 7600 мАч.

Другие функции включают: 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, чип NFC, порт USB-C 3.2, сканер отпечатков пальцев, поддержка Dolby Atmos и два микрофона.

Продажи планшета стартуют в Европе в сентябре. Цена модели не раскрыта.