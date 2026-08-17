Защищенный смартфон Cubot Kingkong Dura получит съемную батарею

Компания Cubot раскрыла подробности о защищенном смартфоне Kingkong Dura, официальный релиз которого состоится 1 сентября. Главной особенностью грядущей новинки станет съемная батарея. Производитель предусмотрел комплект Dual Battery Kit, в который вошли два аккумулятора и зарядная станция. То есть, можно пользоваться смартфоном и одновременно заряжать другую батарею. Также подтверждено наличие защиты от воды и пыли в соответствии со стандартами IP68 и IP69K, прочности корпуса по стандарту MIL-STD-810H, кемпингового фонаря, 6,88-дюймового экрана с частотой обновления 120 Гц и основной камеры с главным модулем на базе 64-Мп датчика изображения.