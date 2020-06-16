Защищенный смартфон Doogee S88 Pro доступен для заказа

Напомним, что смартфон оснащается светодиодной подсветкой, платформой Helio P70, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1080:2340 пикселей, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, ударопрочным корпусом с защитой согласно степени IP68, тройной основной камерой с модулями разрешением 21, 8 и 8 Мп, камерой для селфи на 16 Мп, батареей ёмкостью 10000 мАч, 5-Вт беспроводной реверсивной зарядкой, боковым сканером отпечатков пальцев, модулем NFC и предустановленной ОС Android 10.
Компания Doogee начала принимать предварительные заказы на защищенный смартфон S88 Pro, который был представлен в начале этого месяца. По предзаказу аппарат доступен за 200 долларов, но после начала розничных продаж (21 июня) он подорожает до 250 долларов.