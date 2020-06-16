Защищенный смартфон Doogee S88 Pro доступен для заказа

Компания Doogee начала принимать предварительные заказы на защищенный смартфон S88 Pro, который был представлен в начале этого месяца. По предзаказу аппарат доступен за 200 долларов, но после начала розничных продаж (21 июня) он подорожает до 250 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается светодиодной подсветкой, платформой Helio P70, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1080:2340 пикселей, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, ударопрочным корпусом с защитой согласно степени IP68, тройной основной камерой с модулями разрешением 21, 8 и 8 Мп, камерой для селфи на 16 Мп, батареей ёмкостью 10000 мАч, 5-Вт беспроводной реверсивной зарядкой, боковым сканером отпечатков пальцев, модулем NFC и предустановленной ОС Android 10.