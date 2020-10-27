Защищенный смартфон Doogee S96 Pro оценен в $300

Компания Doogee пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Doogee S96 Pro, одной из особенностей которой стала 20-Мп камера ночного видения. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Helio G90, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, лотком для двух SIM-карт и отдельным слотом для карт MicroSD, 6,22-дюймовым дисплеем разрешением 720:1520 пикселей, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 6350 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 24 Вт и беспроводной на 10 Вт, защите согласно степеням IP68 и IP69K, а также требованиям американского военного стандарта, которые предусматривают погружение в воду до 5 метров, экстремально высокие и низкие температуры и падения с высоты до 1,8 м. Цена смартфона составляет 300 долларов.

Комментарии и отзывы Doogee S96 Pro
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