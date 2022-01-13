Защищенный смартфон Doogee V20 оценен в $400

Компания поделилась подробностями релиза защищённого смартфона Doogee V20. Итак, аппарат появится на AliExpress 21 февраля по цене в 400 долларов, а первые 1000 покупателей смогут приобрести его со скидкой в 100 долларов.

Новинку оснастили 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, вспомогательным 1,05-дюймовым дисплеем, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 20 Мп (ИК-камера), защитой в соответствии со степенями IP68 и IP69K, а также по стандарту MIL-STD-810, 8-ядерной платформой, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт и беспроводной на 15 Вт, а также предустановленной ОС Android 11.