Защищенный смартфон Doogee отдают по скидке

В последнее время защищенные смартфоны стали пользоваться невероятной популярностью у пользователей — вы можете приобрести довольно достойный продукт за вполне адекватные деньги. Подобные устройства не боятся падений, влаги и пыли, их можно в буквальном смысле мыть под краном и ничего с ним не будет. Сейчас еще и акция идет, в ходе которой можно приобрести защищенный флагманский смартфон компании Doogee за совершенно смешную сумму в 299 долларов, тогда как стандартная цена составляет 349 долларов. Поспешите, ведь акция действует только до 10 марта, после чего стоимость опять вернется на прежний уровень. Смартфон отличный и за свои деньги предлагает действительно большой набор функций и возможностей. Нам понравился.