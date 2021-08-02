Защищенный смартфон Motorola Defy (2021) показали на фото

Профильное издание GSM Arena первым опубликовало качественные фотографии защищенного смартфона Motorola Defy (2021), который был представлен полтора месяца назад. Напомним, что аппарат характеризуется 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+ и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, прочным пластиковым корпусом с защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, восьмиядерным процессором Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 20 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной ОС Android 11 с надстройкой Moto UX.