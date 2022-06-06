Защищенный смартфон OUKITEL WP15S получил аккумулятор емкостью 15600 мАч

Компания OUKITEL выпустила защищенный смартфон WP15S. Его рекомендованная цена составляет 300 долларов.

OUKITEL WP15S оснащен 6,52-дюймовым дисплеем HD+ с соотношением сторон 18:9. Смартфон имеет текстурированную заднюю панель из углеродного волокна, которая делает его нескользящим и устойчивым к пятнам. Новинка получила большой аккумулятор емкостью 15600 мАч, который может работать более 4 дней без подзарядки.

Производительность обеспечивает мобильная платформа MediaTek Helio P22 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Он сертифицирован по стандарту IP68/69K и MIL-STD-810G, что делает его водонепроницаемым, пыленепроницаемым и ударопрочным. Что касается камеры, аппарат имеет датчики изображения с разрешением 20, 2 и 0,3 Мп. Фронтальная камера представлена 8 Мп сенсором.
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