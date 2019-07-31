Защищенный смартфон Samsung Galaxy Active (2019) показали на рендере

Профильное издание Slashleaks поделилось качественным рендером нового поколения защищенных смартфонов Samsung Galaxy Active, которое еще не было представлено официально. Последний смартфон в линейке Samsung Galaxy S8 Active вышел два года назад, а в прошлом году появились слухи, что Samsung хочет прикрыть серию. Потенциальная новинка проходит под названием Samsung Galaxy Active (2019) и, кажется, представляет собой устройство из бюджетного сегмента. Отметим очень широкие рамки вокруг дисплея, физические кнопки и одинарную камеру.