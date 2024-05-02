Защищенный смартфон Ulefone Armor 26 Ultra получил АКБ на 15600 мАч

Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов очередной новинкой – моделью Armor 26 Ultra. Аппарат оснастили батареей впечатляющей ёмкости 15600 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной на 33 Вт, защитой от воды и пыли в соответствием со степенями IP68/IP69K, прочностью по военному стандарту MIL-STD-810H, 6,78-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8020 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G77 MP9, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, боковым дактилоскопическим сенсором, очень громким динамиком (121 дБ), а также тройной тыльной камерой с модулями на 200 Мп (сенсор Samsung ISOCELL HP3), 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (телевик с оптическим увеличением 3,2х). Цена смартфона будет объявлена ближе началу продаж, которое запланировано на 13 мая в Китае.

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