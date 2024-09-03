Защищенный смартфон Ulefone Armor 28 Ultra получил флагманскую камеру

Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов флагманской моделью Armor 28 Ultra, которая основана на топовой 4-нанометровой платформе MediaTek Dimensity 9300+. Новинку также оснастили 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, тыльной камерой с главным модулем на базе 50-Мп дюймового сенсора Sony IMX989, сверхширокоугольным модулем на 50 Мп ширик (датчик Samsung JN1), ИК-камерой ночного видения на 64 Мп (OmniVision OV64B) и тепловизором на 0,05 Мп, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, полноценной защитой от воды IP69K, защитой от падения с высоты до 2 м, диапазоном рабочих температур от -30 до +55, аккумулятором ёмкостью 10600 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 120 Вт и 50 Вт соответственно, модулем NFC, ИК-пультом, 3,5-мм аудиогнездом и коннектор для различных, типа микроскопа или эндоскопа. Старт продаж намечен на ноябрь, цена пока не объявлена.