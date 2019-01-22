Защищенный смартфон Ulefone Armor 3T

2019-01-22, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Ulefone Armor 3T; [86]
Особенностью модели стала работа в режиме рации, который активируется при подключении к смартфону специальной антенны. Он способен поддерживать связь с любыми устройствами в диапазоне частот 400-470 МГц, независимо от производителя.Основная камера представлена 21-мегапиксельным сенсором Sony IMX230 со светосильным объективом с диафрагмой f/1.8. А 13-мегапиксельная фронталка, кроме селфи и видеозвонков, служит для сканирования лица при разблокировке. Оплачивать покупки с помощью NFC или подтверждать свою личность тоже можно отпечатком пальца.Одна из особенностей Ulefone Armor 3T — ёмкий аккумулятор на 10 300 мАч с поддержкой быстрой зарядки Pump Express Plus 2.0 мощностью 18 Вт. По заверениям производителя, одного заряда хватает на 4 дня использования смартфона в активном режиме, а при непрерывном воспроизведении видео он способен проработать до 19 часов.Стоимость смартфона составит 369 долларов.


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