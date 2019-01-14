Защищенный смартфон Ulefone Armor 6

Уровень защиты от воды и пыли соответствует стандарту IP68. Смартфон сохранит работоспособность после пребывания в воде на глубине 1 метра в течение нескольких часов. Также устройство не боится падений, ударов, вибраций и перепадов давления, поскольку корпус изготовлен по требованиям военного стандарта MIL-STD-810G.Смартфон Ulefone Armor 6 имеет в наличии NFC-чип для совершения бесконтактных платежей через систему Google Pay. Идентификация владельца осуществляется при помощи распознавания лица или сканера отпечатков пальцев.За электропитание отвечает батарея на 5000 мАч. По словам разработчиков, полный заряд обеспечивает 9 часов автономной работы в режиме просмотра видео и 24 часа в режиме разговора. То есть при стандартной нагрузке смартфон продержится без подзарядки не менее двух суток. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку на 18 Вт и беспроводную зарядку Qi.В основе электронной начинки гаджета лежит 8-ядерный мобильный чипсет Helio P60. Арсенал памяти представлен вместительным на 128 ГБ и солидным объемом ОЗУ на 6 ГБ. Производитель выложил в Сеть видеоролик, где демонстрируются возможности девайса в популярных тестовых пакетах, а также в интернет-играх.По дизайну этот аппарат похож на обычный современный смартфон. Он получил безрамочный дисплей, чье разрешение соответствует стандарту Full HD+. В верхней части экрана с диагональю 6,2-дюйма имеется вырез для селфи-камеры. Конструкция тыльной камеры включает в себя два оптических сенсора, получивших разрешение 21 МП и 13 МП. О стоимости смартфона пока неизвестно.