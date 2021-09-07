Защищенный смартфон iiiF150 R2022 получил АКБ на 8300 мАч

Бренд iiiF150 пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью iiiF150 R2022, которая оценена в 200 долларов. Новинка характеризуется 6,78-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, частотой обновлением 90 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 180 Гц, восьмиядерной платформой Mediatek Helio G95, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти UFS2.1, тройной основной камерой с главным модулем на 64 Мп, ИК-датчиком ночного видения на 20 Мп и 2-Мп модулем для макросъемки, защитой в соответствии со степенями IP68 и IP69K, прочностью по стандарту MIL-STD-810G, а также батареей ёмкостью 8300 мАч.