Защищенный смартфон iiiF150 R2022 получил АКБ на 8300 мАч

Бренд iiiF150 пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью iiiF150 R2022, которая оценена в 200 долларов. Новинка характеризуется 6,78-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, частотой обновлением 90 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 180 Гц, восьмиядерной платформой Mediatek Helio G95, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти UFS2.1, тройной основной камерой с главным модулем на 64 Мп, ИК-датчиком ночного видения на 20 Мп и 2-Мп модулем для макросъемки, защитой в соответствии со степенями IP68 и IP69K, прочностью по стандарту MIL-STD-810G, а также батареей ёмкостью 8300 мАч.

Комментарии и отзывы iiiF150 R2022
Samsung получила патент на смартфон с выдвижной панелью дисп...
Samsung получила патент на смартфон с выдвижной панелью диспSamsung недавно получила патент на новый складной смартфон с выдвигающимся дисплеем, который предлагает н...
OnePlus решила проблему с троттлингом на флагманах...
OnePlus решила проблему с троттлингом на флагманахПару недель назад OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro были исключены из топа Geekbench за манипуляции с работой про...
Смартфон Honor 50 получил версию Honor Code...
Смартфон Honor 50 получил версию Honor CodeКомпания Honor представила новую расцветку смартфона Honor 50, которая отличается буквами из названия про...
Смартфоны OnePlus 9 подешевели в Китае...
Смартфоны OnePlus 9 подешевели в КитаеКомпания OnePlus снизила цены на смартфоны OnePlus 9, OnePlus 9 Pro и OnePlus 9R на китайском рынке. Стар...
Сравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/...
Сравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование смартфонов OnePlus ...
Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 обновили до MIUI 12.5...
Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 обновили до MIUI 12.5Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной прошивки MIUI 12.5 для смартфона Xiaomi Mi Mix 3, п...
Xiaomi 11 Lite NE получит SoC Snapdragon 778GB...
Xiaomi 11 Lite NE получит SoC Snapdragon 778GBСетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi разрабатывает смартфон под названием Mi 11 Lite 5G ...
Флагман Xiaomi Mi 11T Pro засветился в Малайзии ...
Флагман Xiaomi Mi 11T Pro засветился в Малайзии В базе данных малазийского сертификатора SIRIM и в базе данных IMEI засветился смартфон Xiaomi с модельны...
Обзор realme 6i 4/128GB. Бюджетный смартфон с емким аккумулятором на 5000 мАч Обзор realme 6i 4/128GB. Бюджетный смартфон с емким аккумулятором на 5000 мАч
Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»
Обзор Infinix NOTE 10 Pro NFC. Лучший смартфон до 20 тысяч?Обзор Infinix NOTE 10 Pro NFC. Лучший смартфон до 20 тысяч?
Обзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусыОбзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусы
Обзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежиОбзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежи
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor