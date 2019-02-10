Защищенный смартфон ioutdoor Polar 3

В новинке предусмотрен модуль NFC, что позволяет использовать смартфон для бесконтактной оплаты покупок через Google Pay. Для защиты персональных данных имеется сканер отпечатков пальцев, а в качестве альтернативного способа разблокировки предусмотрена функция распознавания лица.Устройство оснащено ёмким аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки по стандарту Qi. По словам компании, одного заряда хватит на 15 часов разговоров по телефону, 8 часов просмотра видео или 32 часа прослушивания музыки. При диагонали 5,5 дюйма дисплеем с разрешением HD+ (1440х720) удобно управлять одной рукой. Смартфон поддерживает функцию разделения экрана, так что на нем можно одновременно работать в двух приложениях.Ioutdoor Polar 3 выполнен в усиленном корпусе с алюминиевой рамкой и креплением задней крышки с помощью винтов. Аппарат сертифицирован по стандарту IP68, а значит ему не страшны погружения в воду на глубину 1 метра в течение 30 минут. Все ключевые элементы — сканер отпечатков пальцев, кнопки, динамики и разъемы — защищены от попадания воды и грязи. По заверениям производителя, смартфон способен работать при температуре от -20 до +50 °C.О стоимости смартфона пока неизвестно.