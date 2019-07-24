Защищённый планшет L10

Семейство планшетных компьютеров L10 включает модели XPAD, XBOOK 2-in-1 и XSLATE. XBOOK 2-in-1 представляет собой замену ноутбуку благодаря наличию защищенной полнофункциональной клавиатуры. Встроенная в XPAD ручка облегчает переноску планшета для сотрудников, которые постоянно находятся в движении. XSLATE — самое компактное и лёгкое устройство в линейке, выполненное в форм-факторе традиционного планшета.Новый планшет L10 получил усиленную конструкцию, компактные размеры и малый вес. Он оснащён дисплеем диагональю 10,1 дюйма и способен выдерживать падения с высоты до 1,8 метра. Защита по стандарту IP65 обеспечивает пыле- и влагонепроницаемость, позволяя использовать устройство в разных условиях. Производитель заявляет о полном дне работы без подзарядки. Еще одной уникальной особенностью устройства (модель XPAD) является опциональное наличие встроенного сканера штрихкодов Zebra. Его можно использовать для быстрого доступа к информации о продуктах. Планшет также оснащается Wi-Fi, Bluetooth, сотовой антенной, приемником GPS и модулем NFC.О стоимости новинки пока неизвестно.