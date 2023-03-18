За жёлтый iPhone 14 в России просят 80 тысяч рублей

Недавно компания Apple представила желтые версии смартфонов iPhone 14 и 14 Plus, а на днях отечественные ритейлеры объявили их стоимость. Оказалось, что «новинки» будут стоить дороже, чем ранее доступные расцветки. Например, re:Store за жёлтый iPhone 14 попросят от 80 тысяч рублей, а за iPhone 14 Plus – от 90 тысяч. В других магазинах цены окажутся еще выше. При этом, iPhone 14 в других расцветках стоит от 64 тысяч рублей. Когда «жёлтые» iPhone станут доступны для покупки, пока не сообщается.

Напомним, что iPhone 14 Plus характеризуется 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2778:1284 пикселей, кадровой частотой 60 Гц, пиковой яркостью 1200 кд/м2, 5-нм процессором Apple A15 Bionic (6-ядерный GPU, 6-ядерный CPU и 16-ядерный NPU), сдвоенной основной камерой с 12-Мп главным модулем (оптическая стабилизация) и 12-Мп сверхширокоугольным модулем, фронтальной камерой TrueDepth на 12 Мп с автофокусом, аккумулятором ёмкостью 4325 мАч и поддержкой спутниковой связи с функцией отправки сообщений в чрезвычайных ситуациях