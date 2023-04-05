Зачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причины

AppGallery является фирменным магазином приложений для всех мобильных устройств Huawei. Тем не менее, не все знают, что его можно установить на любой другой Android-смартфон или планшет и получить от этого ряд преимуществ. Какие именно? Расскажем в этом кратком материале.

Все санкционные приложения в одном месте

Как известно, из-за санкций часть приложений банков были на неопределенный срок удалены из Play Market. В AppGallery же все они имеются в наличии, и здесь можно легко скачать приложения Сбербанка, ВТБ, Альфабанка, Тинькофф, Промсвязьбанка, Открытие и т.д. Все обновления прилетают вовремя. Благодаря AppGallery не нужно искать apk-файлы нужных приложений на сайтах вручную, при этом опасаясь наткнуться на непроверенный источник.

Оплата покупок в приложениях

Для граждан РФ в Google Play возможность оплаты в приложениях давно заблокирована. В AppGallery же с этим все хорошо. Все покупки можно оплачивать любой картой российского банка или же через счет мобильного телефона. Чтобы привязать карту, необходимо перейти во вкладку «Я», нажать на почту, затем перейти в раздел «Платежи и покупки» и добавить данные карты или номера телефона, с которого будет осуществляться оплата.

Регулярные акции

В AppGallery на постоянной основе появляются различные акции в приложениях. Ими могут быть приличная скидка на подписку, бесплатный промопериод, первичный бонус при регистрации и т.д. Часть акционных предложений можно встретить только в AppGallery.

Кроме того, в AppGallery часто действуют акции на покупки в приложениях. Например, на момент написания этой статьи действовало предложение в игре PUBG Mobile: при покупке на любую сумму давался купон на 75 рублей, а если купить в игре что-то на сумму от 379 рублей, то в случайном порядке можно было получить купон на 75, 379 или 749 рублей.

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